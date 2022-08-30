Татарстан получит более 1,3 млрд рублей для компенсации затрат на посевные работы

Татарстанские аграрии в 2022 году получат 658 млн рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Такая же сумма предусмотрена в федеральном бюджете и на 2023 год, следует из распоряжения Правительства России.

В целом Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на эти цели.

«В целом ряде регионов завершается уборочная кампания. Отдельные субъекты приступили к севу озимых, и у агробизнеса должны быть необходимые средства, чтобы своевременно провести эти и другие осенние сельхозработы», — подчеркнул Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ожидается, что аграрии смогут компенсировать затраты, понесенные при производстве зерна, а также направить часть средств на предстоящую осеннюю посевную кампанию.