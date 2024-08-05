Татарстан получит более 11 млн рублей на техоснащение детских и кукольных театров

Фото: © «Татар-информ»

В бюджет Татарстана поступит 11,3 млн рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Уточняется, что деньги выделяются в рамках реализации федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

В общей сложности на озвученные цели в 2024-м субъектам Приволжского федерального округа предусмотрели субсидии на 138 млн рублей. Все деньги выделяются из федерального бюджета.