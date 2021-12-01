Татарстан получит 950 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений

Татарстан получит дополнительные 950 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Почти 950 млн рублей будет направлено в Татарстан на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей в Казани», — сказано в пояснительной записке к документу.

Также дополнительное финансирование получат Московская и Тверская области. Вопрос о перераспределении бюджетных средств рассмотрели на заседании Кабмина РФ 26 ноября.

Работа ведется в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.