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Экология
1 декабря 2021  11:19

Татарстан получит 950 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений

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Татарстан получит дополнительные 950 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Почти 950 млн рублей будет направлено в Татарстан на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей в Казани», — сказано в пояснительной записке к документу.

Также дополнительное финансирование получат Московская и Тверская области. Вопрос о перераспределении бюджетных средств рассмотрели на заседании Кабмина РФ 26 ноября.

Работа ведется в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

#Национальные проекты #очистные сооружения
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