Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан получит 9 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Татарстану одобрен еще один специальный инфраструктурный кредит. На этот раз средства в основном пойдут на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Одобрены аявки еще 32 регионов. В общей сложности им направят 75 млрд рублей, из которых 9 млрд предназначены РТ.
«В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов!» — написал зампред Правительства РФ в своем телеграм-канале.
Это не первый инфраструктурный кредит, полученный Татарстаном в этом году. Так, к примеру, в июле республика вошла в число 32 регионов, получивших средства на обновление автобусного парка. На закупку 2,5 тыс. единиц общественного транспорта регионам выделили 19,3 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»