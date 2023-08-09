Татарстан получит 9 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Фото: телеграм-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Татарстану одобрен еще один специальный инфраструктурный кредит. На этот раз средства в основном пойдут на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Одобрены аявки еще 32 регионов. В общей сложности им направят 75 млрд рублей, из которых 9 млрд предназначены РТ.

«В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов!» — написал зампред Правительства РФ в своем телеграм-канале.

Это не первый инфраструктурный кредит, полученный Татарстаном в этом году. Так, к примеру, в июле республика вошла в число 32 регионов, получивших средства на обновление автобусного парка. На закупку 2,5 тыс. единиц общественного транспорта регионам выделили 19,3 млрд рублей.