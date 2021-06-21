Татарстан получит 86 млн рублей на модернизацию инфекционных лабораторий

Правительство России распорядилось направить регионам субсидии для модернизации лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, говорится в материалах Кабмина РФ.

Татарстан получит на эти цели 85,5 млн рублей. Средства будут направлены в виде софинансирования.

Общая сумма субсидий, выделяемых регионам, составит 5,8 млрд рублей, модернизировать планируется 84 лаборатории.

Проведение модернизации предусмотрено общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. План одобрили на заседании Правительства Российской Федерации в прошлом году.