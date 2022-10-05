Татарстан получит 7,9 млрд рублей на строительство и реконструкцию федеральных трасс

Правительство России выделило 35 млрд рублей из резервного фонда на ускорение строительства и реконструкции федеральных трасс. Татарстан на эти цели получит более 7,9 млрд рублей. Согласно распоряжению Кабмина РФ перечень объектов сформирован таким образом, чтобы подрядчики могли выполнить значительную часть работ уже в этом году.

«Решение позволит повысить техническую готовность 34 объектов в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Среди них – обходы крупных городов, а также мосты и эстакады через железнодорожные пути. Кроме того, за счет дополнительных средств будут проведены работы по расширению дорог, что повысит безопасность движения», – говорится в документе.

Татарстану на реконструкцию автодороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном со строительством подъезда к аэропорту Казань выделено более 819,8 млн рублей.

Дополнительное финансирование в размере более 4,6 млрд рублей направят на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7, который входит в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на реконструкцию нескольких участков трассы М7 «Волга» в Татарстане. Всего на эти работы регион получит свыше 2,4 млрд рублей.