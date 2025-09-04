Татарстан получит 780 млн рублей на подготовку кадров для АПК

Татарстан получит 780 млн рублей из федерального бюджета на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Финансирование распределено между 24 регионами, обратившимися за поддержкой. Общий объем субсидий составил более 1,3 млрд рублей. Средства направят на целевое обучение студентов аграрных вузов, оплату проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам, задействованным в ключевых проектах АПК.

Татарстан вошел в число регионов-получателей крупнейших сумм. Больше всего средств выделено Ставропольскому краю (858 млн рублей), Башкортостану (761 млн рублей) и Воронежской области (564 млн рублей).