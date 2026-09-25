Татарстан получит 560 млн рублей на промышленные, техно- и бизнес-парки

На фотографии – один из открытых в 2010-х годах технопарков Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Четыре проекта из Республики Татарстан прошли федеральный отбор Минэкономразвития России для создания производственной инфраструктуры для малого и среднего бизнеса: промышленных, техно- и бизнес-парков. На их реализацию в следующем, 2027 году направят 560 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Министерство экономического развития РФ ранее рассказало о результатах конкурсного отбора проектов на 2027 год. В ближайшие два года из федерального бюджета на создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков направят почти 13 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства страны.

Отобранные в 2026 году 32 новых проекта появятся в 18 регионах. Речь идет о восьми промышленных парках, восьми промышленных технопарках, 13 бизнес-парках и трех технопарках. В 2027 году на создание бизнес-инфраструктуры направят 10,8 млрд рублей, в 2028-м – 1,7 млрд рублей.

По итогам отбора четыре татарстанских проекта обеспечат оборудованием коллективного пользования создаваемые индустриальные (промышленные) парки и бизнес-парки на территории Верхнеуслонского, Дрожжановского, Зеленодольского и Тукаевского районов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Объем привлекаемой субсидии из федерального бюджета составит около 560 млн рублей.

На данный момент в России реализовано более 90 объектов производственной инфраструктуры для МСП – промышленных, техно- и бизнес-парков. Это эффективный механизм поддержки, востребованный и бизнесом, и регионами. Компании заходят на льготные площадки, чтобы ускорить запуск производства и снизить затраты на старте. На них работают более 2 тыс. фирм разных отраслей – от металлургии до бытовой техники и продуктов питания, создано свыше 30 тыс. рабочих мест.

Для регионов парки – инструмент повышения инвестиционной привлекательности, роста налоговых поступлений и сохранения человеческого капитала.

К 2030 году планируется организовать 500 тыс. кв. метров производственных площадей: по оценкам властей субъектов Федерации, на них разместятся около 600 резидентов, которые создадут более 10 тыс. рабочих мест.

Министерство экономики РТ играет ключевую роль в развитии промышленных парков региона. Оно выступает уполномоченным органом, координирует эту работу и реализует комплекс мер поддержки для бизнеса в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ведомство проводит аккредитацию парков, разрабатывает и реализует программы, осуществляет отбор площадок для инфраструктурного развития, оказывает финансовую поддержку резидентам, координирует взаимодействие с управляющими компаниями, резидентами, органами местного самоуправления и другими ведомствами, а также информирует о доступных мерах поддержки.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.