Татарстан получит 311 млн рублей в 2024 году на строительство и модернизацию школ

Татарстан получит 311,6 млн рублей в 2024 году на завершение строительства и модернизацию школ. Профинансирует работы Правительство РФ, которое уже опубликовало соответствующее распоряжение.

Всего на эти цели власти выделяют в этом году более 13 млрд рублей. Благодаря принятому решению новые учебные заведения до конца этого года появятся не только в Татарстане, но и еще в 11 регионах (Мордовии, Удмуртии, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Краснодарском крае, Владимирской, Воронежской, Московской и Псковской областях). В общей сложности будет создано более 20 тыс. новых учебных мест, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отметим, что работа идет в рамках госпрограммы «Развитие образования».