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Экономика 4 июля 2025 14:39

Татарстан получит 303 млн рублей из бюджета РФ на возмещение субсидий АПК

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Татарстан получит 303 млн рублей из бюджета РФ на возмещение субсидий АПК
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Татарстан получит из федерального бюджета субсидии на 303,0 млн рублей для частичного возмещения затрат на поддержку сельхозпроизводителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Речь идет о софинансировании 58% расходов региона по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

В свою очередь из бюджета Татарстана на указанные цели будут выделены субсидии на 522,4 млн рублей.

Средства предполагается предоставить сельхозтоваропроизводителям и российским организациям на возмещение затрат, связанных с реализацией 13 инвестиционным проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства РФ в 2024 году.

#Сельское хозяйство #субсидии #федеральный бюджет
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