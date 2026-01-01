Татарстан получит 300 млн рублей на развитие технопарков, производящих электронику

В наступившем 2026 году Татарстан получит субсидии в размере 300 млн рублей для поддержки создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Соответствующие межбюджетные трансферты республиканскому бюджету будут выделены в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».