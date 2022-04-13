Татарстан получит 200 млн рублей на докапитализацию фонда развития промышленности

Татарстан получит 200 млн рублей из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Тимур Саматов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Принято решение о докапитализации регионального фонда развития промышленности на 200 млн рублей. То есть 200 млн рублей выдает федеральный центр, и 2 млн рублей выдаем мы. Получается, что Инвестиционно-венчурный фонд РТ, его сейчас докапитализируют, будет выдавать гранты на субсидирование кредитных ставок. По суммам пока механизма нет», — рассказал докладчик.

Саматов уточнил, что гранты будут выдаваться на пять лет под 1–3%. «Первые три года будет выплачиваться кредит, а через три года — его тело. Это чтобы докапитализировать предприятия», — отметил он.

Замминистра промышленности и торговли подчеркнул, что «докапитализация будет работать на те предприятия, которые не попадают в МСП и крупные системообразующие предприятия».

«По докапитализации мы до конца этой недели ждем информацию из Москвы. Для всех регионов критерии будут одинаковые, но они пока на согласовании в Правительстве», — резюмировал он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.