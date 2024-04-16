Татарстан получит 19,3 млн рублей субсидий на профобучение работников предприятий ОПК

В 2024 году Татарстану будет предоставлено более 19 млн рублей на организацию профессионального обучения и допобразования для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Распоряжение подписано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В целом регионы в 2024 году получат на эти цели почти 472 млн рублей. Помимо работников ОПК, субсидии предоставлены на обучение граждан, которые обратились в службы занятости для поиска работы и заключили ученический договор с предприятиями ОПК.

Изменения вносятся в федеральный закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.