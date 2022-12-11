Татарстан получит 1,6 млн рублей на выплаты медикам, выявившим пациентов с онкологией

Татарстан получит 1,6 млн рублей на выплаты медикам, обнаружившим пациентов с онкологией во время диспансеризации или профосмотров в 2023 году. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В общей сложности на эти цели выделяется около 54 млн рублей, из которых более 8 млн остаются в резерве. При этом размер трансфертов, предназначенных регионам, колеблется от 4,2 тыс. рублей (Ханты-Мансийский АО) до 2,9 млн рублей (Московская область)