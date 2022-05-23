Правительство России выделило еще более 3 млрд рублей на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. Так, по новому распоряжению Татарстан получит 150 млн рублей на строительство умных спортплощадок и модульных спортзалов в 2022 и 2023 годах. Это на 50 млн больше, чем предполагалось ранее.

В 2022 году на эти цели будет выделено 130 млн рублей, а в 2023-м — 20 млн. Кроме того, республика получит более 31 млн рублей на оснащение новых объектов спортивным оборудованием.

Планируется, что выделенные средства пойдут на строительство современных, хорошо оборудованных мест для занятий спортом. Также для любителей спорта организуют доступ к интернету, чтобы они могли выстроить индивидуальную систему тренировок и наблюдать за правильностью выполнения упражнений.

«Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан Правительство уделяет серьезное внимание. По поручению Президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий — от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», — рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Работы проводятся по программе «Бизнес-спринт». Ожидается, что благодаря ей в ближайшие восемь лет в регионах страны в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура для занятий спортом.