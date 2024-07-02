Татарстан получит 134,2 млн рублей на развитие молодежной политики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан выиграл 134,2 млн рублей в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Средства будут направлены на развитие молодежной политики, рассказали в Минмолодежи РТ.

Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». По его итогам субсидии из федерального бюджета были распределены между 51 регионом страны.

«Важная поддержка регионов. В этом году полученные средства будут направлены на проведение второго этапа капитального ремонта республиканского центра для молодежи на базе ДК Химиков в Казани, реализацию системных мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, проекты будут реализованы при софинансировании региона – это важное условие для участия в программе.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова мы ежегодно получаем возможность участвовать в федеральном конкурсе», — добавил глава молодежного ведомства.

В прошлом году на 136 млн рублей федеральной субсидии был проведен ремонт молодежных центров в Альметьевске и Казани, а также состоялись мероприятия, направленные на развитие сети медиацентров, образовательные программы для специалистов учреждений молодежной политики. В регионе была усилена психолого-педагогическая работа с подростками, патриотическое воспитание, организованы мероприятия для работающей молодежи.

На 2024 год была получена субсидия в размере 188,5 млн рублей на проведение первого этапа капитального ремонта республиканского центра молодежи на базе ДК Химиков в Казани, реализацию системных мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.