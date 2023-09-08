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Руc Тат
Общество 8 сентября 2023 21:25

Татарстан получит 12,2 млн рублей на ремонт на ремонт 4 гидротехнических сооружений

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Татарстану выделят 12,2 млн рублей на досрочное завершение ремонта четырех гидротехнических сооружений. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Софинансирование выделено за счет перераспределения средств из федерального бюджета на 2023 год и оптимизации расходов. Так, более 11 млн РТ перенаправлено от Адыгеи и 660 тыс. — от Смоленской области.

В министерстве уточнили, что дополнительные средства пойдут на ремонтные работы в Мамадыше, Арташке, Салкыне и Новом Ильмове. Сейчас в населенных пунктах обновляют гидротехнические сооружения, возведенные в 70–80-х годах прошлого века. Конструкции износились и уже не справлялись с нагрузкой.

#Экология #гтс #ремонт
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