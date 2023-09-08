Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан получит 12,2 млн рублей на ремонт на ремонт 4 гидротехнических сооружений
Татарстану выделят 12,2 млн рублей на досрочное завершение ремонта четырех гидротехнических сооружений. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Софинансирование выделено за счет перераспределения средств из федерального бюджета на 2023 год и оптимизации расходов. Так, более 11 млн РТ перенаправлено от Адыгеи и 660 тыс. — от Смоленской области.
В министерстве уточнили, что дополнительные средства пойдут на ремонтные работы в Мамадыше, Арташке, Салкыне и Новом Ильмове. Сейчас в населенных пунктах обновляют гидротехнические сооружения, возведенные в 70–80-х годах прошлого века. Конструкции износились и уже не справлялись с нагрузкой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»