Татарстан получит еще 78 млн рублей на строительство умных спортплощадок

Правительство России направило дополнительно около полумиллиарда рублей на строительство умных спортивных площадок в шести регионах. Из них 78 млн рублей получит Республика Татарстан, следует из распоряжения, подписанного Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Финансирование распределено на период с 2023 по 2025 год. В общей сложности Татарстан получит на строительство спортплощадок 104 млн: 78 — в текущем году и 26 — в 2025-м.

Помимо республики, дополнительное финансирование предусмотрено для Архангельской, Белгородской и Ростовской областей, а также Пермского края и Чечни.

Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Благодаря ему в городах и селах в шаговой доступности появляется вся необходимая спортивная инфраструктура. Объекты оснащены доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.