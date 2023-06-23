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Татарстан получит еще 78 млн рублей на строительство умных спортплощадок
Правительство России направило дополнительно около полумиллиарда рублей на строительство умных спортивных площадок в шести регионах. Из них 78 млн рублей получит Республика Татарстан, следует из распоряжения, подписанного Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Финансирование распределено на период с 2023 по 2025 год. В общей сложности Татарстан получит на строительство спортплощадок 104 млн: 78 — в текущем году и 26 — в 2025-м.
Помимо республики, дополнительное финансирование предусмотрено для Архангельской, Белгородской и Ростовской областей, а также Пермского края и Чечни.
Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Благодаря ему в городах и селах в шаговой доступности появляется вся необходимая спортивная инфраструктура. Объекты оснащены доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.
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