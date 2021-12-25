Татарстан получил мобильный офис для оказания бесплатной юридической помощи

Минюст передал 30 регионам России автомобили «Газель Некст» для организации бесплатной юридической помощи. В числе получателей оказалась и Республика Татарстан, следует из перечня, опубликованного ведомством.

Фото: пресс-служба Минюста России

Машины произведены по заказу министерства. Планируется, что они будут задействованы в оказании бесплатных консультаций в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах субъектов. Также они могут использоваться при чрезвычайных ситуациях, требующих моментального реагирования.

Машины оснащены откидными ступенями для пожилых и маломобильных групп населения. Также в них имеются бактерицидные излучатели для обеззараживания воздуха.

«Автомобили оснащены рабочими местами для специалистов и посетителей, в том числе для маломобильных групп граждан», — подчеркнул замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын.

Церемония передачи транспорта состоялась в Нижнем Новгороде.