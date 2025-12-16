Татарстан получил гран-при на Всероссийской премии в сфере туризма

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония вручения V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» прошла в Санкт-Петербурге. По итогам конкурсного отбора Республика Татарстан была отмечена сразу в нескольких номинациях, включая высшую награду в одной из категорий.

Татарстану присудили гран-при в номинации «Регион семейного туризма и отдыха». Жюри оценивало развитие инфраструктуры и условий для путешествий с детьми.

Кроме того, республика заняла призовые места и в других направлениях. Татарстан получил второе место в номинации «Регион паркового туризма». Третьи места были присуждены в категориях «Регион событийного туризма», «Регион конгрессно-выставочной деятельности» и «Регион оздоровительного туризма». Также регион был отмечен специальным дипломом за туристский маркетинг.

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» является частью экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия» и направлена на выявление и распространение эффективных практик в туристической отрасли. Участие в премии позволяет регионам представить результаты своей работы и получить экспертную оценку.

Организаторами премии выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городское туристско-информационное бюро, ФРОС Region PR и компания «Консалтинг-тур».

Развитие внутреннего туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».