Татарстан получил гран-при на Всероссийской премии в сфере туризма
Церемония вручения V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» прошла в Санкт-Петербурге. По итогам конкурсного отбора Республика Татарстан была отмечена сразу в нескольких номинациях, включая высшую награду в одной из категорий.
Татарстану присудили гран-при в номинации «Регион семейного туризма и отдыха». Жюри оценивало развитие инфраструктуры и условий для путешествий с детьми.
Кроме того, республика заняла призовые места и в других направлениях. Татарстан получил второе место в номинации «Регион паркового туризма». Третьи места были присуждены в категориях «Регион событийного туризма», «Регион конгрессно-выставочной деятельности» и «Регион оздоровительного туризма». Также регион был отмечен специальным дипломом за туристский маркетинг.
Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» является частью экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия» и направлена на выявление и распространение эффективных практик в туристической отрасли. Участие в премии позволяет регионам представить результаты своей работы и получить экспертную оценку.
Организаторами премии выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городское туристско-информационное бюро, ФРОС Region PR и компания «Консалтинг-тур».