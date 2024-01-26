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Татарстан получил более 54 тыс. коров из других регионов России и зарубежных стран
В прошлом году в Татарстан поступило более 54 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе свыше 5,2 тыс. из зарубежных стран. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.
«Странами-импортерами стали Венгрия, Латвия, Чешская Республика, Соединенные Штаты Америки», — рассказал докладчик.
Он уточнил, что из других регионов России для убоя, разведения и содержания завезено около 49 тыс. голов крупного рогатого скота. В основном они прибыли из Кировской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Калужской области, Пермского края и Удмуртии.
«Мы имеем высокие показатели по ввозу свиней на убой. Всего в прошлом году поступило более 222 тыс. голов. Лошадей ввезено 87 голов», — отметил Хисамутдинов.
Начальник управления добавил, что основная задача — не допустить поступления больного поголовья. Особую опасность, по его словам, представляет несанкционированный ввоз в республику животных и продукции животного происхождения.
Всего с начала 2023 года досмотрено более 12 тыс. единиц автотранспорта, выявлено 278 нарушений требований ветеринарного законодательства, в том числе 100 нарушений при перевозке животных и птиц.
В течение года лабораториями ветсанэкспертизы проведено около 80 млн экспертиз по контролю безопасности продукции. В результате утилизировано и уничтожено более тысячи тонн продукции животного и растительного происхождения.
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