Татарстан получил 28,5 млрд рублей из бюджета РФ на реализацию нацпроекта «Образование»

Татарстан с 2019 года получил из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование» более 28,5 млрд рублей. За эти годы по нацпроекту было построено 15 школ. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Много федеральных программ, по которым мы обновили инфраструктуру образовательных учреждений. Строятся школы, детсады, проводится капитальный ремонт. Например, в прошлом году по федеральной программе отремонтировали 31 школу, в позапрошлом — свыше 66 школ. В этом году пока запланирован ремонт шести школ», — рассказал глава Минобрнауки.

Он подчеркнул, что Татарстан принимает активное участие во всех федеральных программах и добивается результатов.

По словам Хадиуллина, по нацпроекту в сельских школах создаются «Точки роста». Благодаря этому в образовательных учреждениях обновляется оборудование, создаются условия для получения дополнительного образования. «С учетом этого года таких школ у нас 508», — уточнил он.

Кроме того, в текущем году 11 коррекционных школ будут оснащены современным оборудованием.

Министр добавил, что с 2012 года реализуется республиканская программа капремонта школ и детсадов. По ней обновлено уже более тысячи школ. «Сейчас ремонтируются детские сады. Есть программа капремонта школьных пищеблоков и оснащения их оборудованием», — отметил он.

Хадиуллин заметил, что ежегодно из регионального бюджета на ремонт школьных столовых выделяется 1 млрд рублей, на капремонт школ — 2 млрд рублей, на создание ресурсных центров в учреждениях среднего профессионального образования — 500 млн рублей.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина.