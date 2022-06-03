Татарстан получил 114,3 млрд рублей частных инвестиций

За I квартал 2022 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) Татарстана достиг 114,3 млрд рублей. Этот показатель на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

«Топ-10 компаний-лидеров по инвестициям не изменился с 2021 года — это крупнейшие предприятия Татарстана в ведущих в экономике республики сферах нефтедобычи, нефтехимии и машиностроения. В топ-100 инвесторов в основной капитал также за данный период сохранились десять предприятий с иностранным участием», — отметили в пресс-службе АИР.

По данным агентства, в республику увеличились инвестиции из других регионов. Они выросли в 2,7 раза. За I квартал 2022 года они составили 11,6 млрд рублей и поступили из 27 субъектов Федерации.

«Лидерами по размещению средств в экономику Татарстана являются Москва и Московская область традиционно (71,8% и 12,4% соответственно), а также Самарская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Инвестиции поступили в 489 предприятий, в том числе в 38 новых», — уточнили в пресс-службе.