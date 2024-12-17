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Татарстан подтвердил свое лидерство по цифровизации экспорта
Татарстан вместе с Московской областью и Севастополем подтвердил свое лидерство в использовании госплатформы «Мой экспорт». Центры поддержки экспорта упомянутых регионов закрепили за собой звания «кита», «акулы» и «осьминога» цифровизации, пишет РИА «Новости».
Как отметили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ), в России растет интерес к цифровым инструментам поддержки экспорта. Причем активность бизнес-сообщества вышеперечисленных регионов на платформе – яркое тому доказательство.
Успех трех регионов-лидеров отметили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, который прошел в Екатеринбурге 16-18 декабря и где собрались руководители ЦПЭ из 77 регионов.
По словам директора по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Натальи Минаевой, цифровизация важна для упрощения взаимодействия экспортеров с государством.
Спикер подчеркнула, что для компаний «Мой экспорт» - это та самая единая точка входа, где множество услуг доступно круглосуточно: от сопровождения экспортного контракта, до участия в международных выставках.
Платформа «Мой экспорт» - это программа, которая делает проще экспортные процессы, предлагает услуги, консультации, помогает с оформлением документов, доступом к фининструментам и господдержке. Для использования платформы достаточно иметь компьютер и интернет, усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на сайте. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 37 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Им уже оказали больше 1,1 млн услуг.
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