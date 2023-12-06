Татарстан подписал соглашение с Новикомбанком о развитии инвестпрограмм

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Правления АО «АКБ «Новикомбанк» Еленой Георгиевой. Встреча прошла в Москве, где руководитель республики находится с рабочей поездкой.

Участники встречи обсудили бсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества республики с финансовой организацией, а также реализации ее проектов на территории региона.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между РТ и банком. Минниханов и Георгиева отметили, что данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса.

Стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инвестпрограмм, инновационного расширения промышленного комплекса РТ, а также модернизации его предприятий. В фокусе внимания – реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, передает пресс-служба Раиса РТ.