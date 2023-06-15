Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Московским кредитным банком

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Петербургского международного экономического форума Республика Татарстан и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления банка Николай Каторжнов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Соглашением предусмотрен ряд направлений для совместной работы. Среди них — реализация проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, а также предоставление выгодных продуктов и сервисов для физических лиц. Одним из ключевых пунктов является сотрудничество в области партнерского банкинга.

«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с Московским кредитным банком открывает новые возможности для дальнейшего развития региональной сети. Это позволит обеспечить новыми финансовыми инструментами как бизнес, так и население», — заметил Рустам Минниханов.

«Уверен, что сегодняшнее событие будет полезным для обеих сторон. У банка и предприятий Республики Татарстан уже есть положительный опыт сотрудничества, и его расширение позволит создать новые возможности для обеспечения стабильного социально-экономического развития республики», — сказал в свою очередь председатель правления МКБ Николай Каторжнов.