Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с «Газпром нефтью»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях XXV Петербургского международного экономического форума провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым. По итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первым документом, под которым поставили подписи Рустам Минниханов и Александр Дюков, стало соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли.

Предполагается, что партнеры на базе Университета Иннополис займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала. «Газпром нефть» и Иннополис объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.

«За последние годы Университет Иннополис успешно реализовал в интересах ПАО „Газпром нефть“ целый ряд проектов в различных областях. Вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Республика Татарстан — это один из ключевых нефтедобывающих регионов России, а также важнейший научный и образовательный центр. Мы уже сотрудничаем с Татарстаном по ряду направлений, в том числе в сфере создания и развития технологий повышения нефтеотдачи. В рамках нового соглашения „Газпром нефть“ планирует активное сотрудничество с Университетом Иннополис, который специализируется на разработках в области IT и робототехники», — заметил в свою очередь Александр Дюков.

«Вместе с нашими партнерами из Татарстана мы будем вести подготовку новых высококвалифицированных кадров для российской энергетики, а также создавать и внедрять цифровые технологии для повышения эффективности процессов разведки и добычи углеводородов, импортозамещения программного обеспечения и оборудования», — добавил он.



Помимо этого, «Газпром нефть» и особая экономическая зона «Иннополис» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития малых и средних технологических предприятий. Документ подписали заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев и генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Планируется, что партнеры вместе займутся поиском и поддержкой инновационных решений для нефтегазовой отрасли и их интеграцией в деятельность крупных российских промышленных компаний. Основой для развития стартапов станет акселерационная программа «Газпром нефти» INDUSTRIX. «Газпром нефть» и ОЭЗ «Иннополис» при этом задействуют научный потенциал ключевых российских вузов, включая инновационную деятельность студентов и разрабатываемые ими технологические проекты. В рамках соглашения также организуют совместные научно-технические конференции, семинары и выставки, станут развивать сеть экспертных сообществ и участвовать в работе научных советов.

В перспективе акселератор INDUSTRIX должен быть расширен до уровня общеотраслевой платформы, которая объединит индустриальные организации, инвесторов и отечественных разработчиков.