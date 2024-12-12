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Татарстан поднялся в рейтинге регионов-лидеров по экономическому потенциалу
Татарстан по итогам III квартала 2024-го занял 6 место в рейтинге регионов-лидеров с самым высоким в России экономическим потенциалом. Причем республика улучшила свои позиции относительно II квартала того же года, когда заняла 10 место, пишут «Известия».
Первое место в данном топе заняла Москва, второе – Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО, а третье – Московская область. В топ-5 по данному показателю также попали Санкт-Петербург и Красноярский край.
На 7-10 местах расположились Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Пермский край.
Как отметили исследователи, под экономическим потенциалом подразумевали уровень развития реального сектора экономики. Его оценивали по размеру фактически уплаченного в бюджет НДС, уровню среднемесячной зарплаты по региону и совокупной прибыли предприятий и организаций региона.
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