Татарстан поднялся в рейтинге регионов-лидеров по экономическому потенциалу

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан по итогам III квартала 2024-го занял 6 место в рейтинге регионов-лидеров с самым высоким в России экономическим потенциалом. Причем республика улучшила свои позиции относительно II квартала того же года, когда заняла 10 место, пишут «Известия».

Первое место в данном топе заняла Москва, второе – Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО, а третье – Московская область. В топ-5 по данному показателю также попали Санкт-Петербург и Красноярский край.

На 7-10 местах расположились Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Пермский край.

Как отметили исследователи, под экономическим потенциалом подразумевали уровень развития реального сектора экономики. Его оценивали по размеру фактически уплаченного в бюджет НДС, уровню среднемесячной зарплаты по региону и совокупной прибыли предприятий и организаций региона.