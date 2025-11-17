Татарстан поднялся на 10 позиций в рейтинге регионов по ЗОЖ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан продемонстрировал заметный рост числа жителей, ведущих здоровый образ жизни, и оказался одним из лидеров по этому показателю среди российских регионов. По данным исследования «РИА Новости», республика за прошлый год поднялась в рейтинге на 10 позиций, заняв четвертое место по темпам прогресса.

Лидируют в рейтинге по-прежнему регионы Северного Кавказа: девять раз подряд первое место удерживает Дагестан, за ним следуют Ингушетия и Чечня. Более существенный рывок, чем у Татарстана, показал лишь Крым. Среди других регионов с заметным ростом оказались Брянская область, Санкт-Петербург и Москва.

Благодаря этим успехам республика в 2024 году заняла 28-е место в общероссийском рейтинге с результатом 70,2 балла, тогда как годом ранее занимала 38-ю позицию.

Высокие позиции в рейтинге обычно занимают регионы с низким уровнем курения и употребления алкоголя, значительной долей населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, а также с минимальным количеством работников, занятых в неблагоприятных условиях.