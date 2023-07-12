Татарстан подключит регоператоров к цифровой карте мест накопления ТКО

За месяц в ГИС РТ «Народный контроль» поступило 107 обращений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Наибольшее число жалоб подано жителями Казани, Пестречинского, Альметьевского и Лаишевского районов, а также Набережных Челнов. Такие данные были приведены сегодня на заседании рабочего штаба по работе регоператоров в сфере обращения с ТКО в Госкомитете РТ по тарифам.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В республике введена новая цифровая карта, мы раскрываем всю динамику обращений. Так, за последнее время наибольшее число обращений поступило 5 июля. К данной системе получат доступ региональные операторы, чтобы отрабатывать вопросы в реальном времени», — сообщил представитель уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев.

Спикер отметил, что в настоящее время совместно с УК «ПЖКХ» отработаны обращения, поступившие от жителей Казани и Лаишевского района. Однако в систему поступают новые жалобы. Например, жители села Большие Кабаны Лаишевского района жалуются на захламление территории вокруг контейнерных площадок. «Вся площадка и местность вокруг нее завалены мусором. Не очищают, вывозят только контейнеры», — рассказал автор сообщения.

Однако есть и положительные примеры устранения региональными операторами выявленных недочетов в работе. «В Малой Константиновке было обращение от заявителя, что не вывозят мусор. Выехали на место. Там УК „ПЖКХ“ теперь вывозит мусор по два — четыре раза в день. Это хорошая, положительная динамика», — заметил Низамиев.

Что же касается зоны деятельности «Гринты», то жители Ямашского сельского поселения Альметьевского района написали в «Народный контроль», что региональный оператор не вывозит мусор с контейнерной площадки уже три недели.

«Там трех недель не было. Мусор вывозят еженедельно, просто она (площадка — прим. Т-и) дополнительно заваливается», — возразил операционный директор ООО «Гринта» Александр Оленин.

В свою очередь Рустем Низамиев настоятельно рекомендовал региональному оператору проработать этот вопрос более детально. Спикер проинформировал, что на прошедшем в июле заседании проектного офиса «Центр управления регионом» в Республике Татарстан по проблемам экологии и вывоза ТКО был сформулирован ряд рекомендаций. В частности, поручено разработать подробную электронную карту обращения с отходами.

«Было рекомендовано органам исполнительной власти Татарстана внести необходимые данные в территориальную схему в области обращения с отходами. Исполкомам — обеспечить создание и содержание мест накопления ТКО, реестра мест накопления ТКО. Мы просим Минцифры РТ разработать электронную карту по республике, чтобы можно было видеть ситуацию в реальном времени. В других субъектах это уже разработано и действует», — подчеркнул Низамиев.

Региональным операторам было рекомендовано обеспечить строгое соблюдение периодичности и времени вывоза мусора в соответствии с санитарными нормами, проводить анализ обращений граждан. Контрольным и надзорным органам рекомендовано дать разъяснения по вопросу вывоза растительного мусора.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В беседе с журналистами гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов отметил, что работа по созданию реестра контейнерных площадок уже проведена по многим районам.

«У нас есть определенные сроки, в рамках которых мы должны выложить информацию на сайтах и в открытых источниках. Работа идет в плановом режиме. Думаю, что она будет скоро завершена на всей территории западной зоны», — сказал он.

Благодаря создаваемому электронному реестру жители республики смогут увидеть, где находится и как работает каждая контейнерная площадка.