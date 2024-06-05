Татарстан подготовит Лисичанск к отопительному сезону

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел рабочее совещание по вопросам подготовки Лисичанска к отопительному сезону 2024-2025 годов. В нем приняли участие мэр города Эдуард Сахненко, а также представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций.

Фото: © «Татар-информ»

Одной из ключевых тем для обсуждения стало определение потребностей в замене центральных систем теплоснабжения. Как показал минувший отопительный сезон, сеть трубопроводов в Лисичанске максимально изношена и требует масштабной модернизации. Потребность в прокладке новых труб различного диаметра исчисляется километрами.

Напомним, в рамках подготовки отопительного сезона 2023-2024 годов Республика Татарстан силами предприятия «Евро-Тех» подготовила к подаче тепла 100 многоквартирных домов. Еще более чем в 30 домах системы отопления отремонтировали аварийные бригады шефа-региона.

Кроме того, Татарстан оказал помощь в виде выделения необходимого оборудования и труб организациям, занятым в замене центральной системы отопления Лисичанска.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого