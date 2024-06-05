Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан подготовит Лисичанск к отопительному сезону
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин провел рабочее совещание по вопросам подготовки Лисичанска к отопительному сезону 2024-2025 годов. В нем приняли участие мэр города Эдуард Сахненко, а также представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций.
Одной из ключевых тем для обсуждения стало определение потребностей в замене центральных систем теплоснабжения. Как показал минувший отопительный сезон, сеть трубопроводов в Лисичанске максимально изношена и требует масштабной модернизации. Потребность в прокладке новых труб различного диаметра исчисляется километрами.
Напомним, в рамках подготовки отопительного сезона 2023-2024 годов Республика Татарстан силами предприятия «Евро-Тех» подготовила к подаче тепла 100 многоквартирных домов. Еще более чем в 30 домах системы отопления отремонтировали аварийные бригады шефа-региона.
Кроме того, Татарстан оказал помощь в виде выделения необходимого оборудования и труб организациям, занятым в замене центральной системы отопления Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»