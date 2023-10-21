Татарстан подготовил более 50 лисичанских многоэтажек к отопительному сезону

В Лисичанске к системе отопления подключили два ключевых объекта жизнедеятельности.

Запуск тепла проконтролировали вице-премьер республики Евгений Варакин и Эдуард Сахненко, исполняющий обязанности мэра города.

В Лисичанске установлено 14 блочно-модульных котельных, которые позволят подать тепло в самые густонаселённые районы города.

К отопительному сезону Татарстан планирует подготовит 100 многоэтажек, работа выполнена уже больше, чем на 50 процентов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.