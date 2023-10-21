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Татарстан подготовил более 50 лисичанских многоэтажек к отопительному сезону
В Лисичанске к системе отопления подключили два ключевых объекта жизнедеятельности.
Запуск тепла проконтролировали вице-премьер республики Евгений Варакин и Эдуард Сахненко, исполняющий обязанности мэра города.
В Лисичанске установлено 14 блочно-модульных котельных, которые позволят подать тепло в самые густонаселённые районы города.
К отопительному сезону Татарстан планирует подготовит 100 многоэтажек, работа выполнена уже больше, чем на 50 процентов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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