Татарстан поделится опытом подготовки кадров для молодежной политики со странами ОИС

Центральным мероприятием в программе Казани как молодежной столице стран ОИС станет съезд министров по делам молодежи из 56 стран мира. Они обсудят основные векторы развития молодежной политики, а также составят итоговую резолюцию с дальнейшим планом действий в этой области. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы составим итоговую резолюцию по итогам конференции, которая обращает внимание на актуальные вопросы, которые сегодня есть в сфере молодежной политики. К каждому из них будет составлена программа действий», — отметил собеседник.

Одним из них станет подготовка кадров для отрасли. В этой связи Татарстан поделится своим опытом по созданию Корпоративного университета.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС на 2022 год. По этому поводу в городе запланирован ряд крупных мероприятий, с расписанием которых можно ознакомиться на официальном сайте.