Татарстан поделился с Якутией опытом оказания психологической помощи населению

В Минмолодежи РТ прошел межрегиональный практикум «Модель развития системы психологической помощи населению». В нем поучаствовали представители Татарстана и Якутии, сообщила пресс-служба ведомства.

«Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) „Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи“ и Государственным бюджетным учреждением „Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ“. Далее специалисты регионов поделились опытом, представили региональные модели системы психологической помощи», — рассказали в пресс-службе.

В мероприятии поучаствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, заместители министров по делам молодежи регионов, специалисты по психологии и многие другие.

Фазлеева подчеркнула, что вся работа по оказанию психологической помощи населению в Татарстане связана с системами молодежной политики и образования.

Представитель Якутии Ольга Балабкина отметила важность работы в сфере психологической помощи и добавила, что это хороший инструмент для решения проблем в молодежной среде.