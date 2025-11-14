Татарстан поделился подходами к цифровизации закупок с представителями ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ состоялась встреча заместителя председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандера Багаутдинова с государственными служащими новых российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Багаутдинов представил гостям опыт Татарстана в сфере государственных закупок и рассказал о ключевых подходах, применяемых в республике.

Слушателями программы стали представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым. В обучении участвуют депутаты, сотрудники законодательных органов власти, члены представительных органов муниципальных образований и работники администраций.

Искандер Багаутдинов отметил, что в Татарстане сформирована система закупок, которую рассматривают не только как процедуру приобретения товаров и услуг, но и как инструмент регионального экономического развития, поддержки местных производителей и обеспечения социальных гарантий.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Он выразил уверенность, что опыт республики окажется востребованным в регионах, проходящих этап интеграции в единое правовое и экономическое пространство России.

В ходе лекции были представлены итоги закупочной деятельности Татарстана за 10 месяцев 2025 года: за этот период заключено 49 612 контрактов на сумму 233,91 млрд рублей, а экономия бюджетных средств в рамках контрактной системы достигла 4,59 млрд рублей.

Отдельно были рассмотрены вопросы цифровизации: спикер сообщил, что республика реализует проект региональной информационной системы в сфере закупок, где размещаются сведения обо всех закупках по 44-ФЗ. Это обеспечивает мониторинг и контроль расходования бюджетных средств. Число активных пользователей системы составляет 8 598 человек.

Образовательная программа «Представительная власть в субъекте Российской Федерации: опыт Татарстана» проходит с 10 по 14 ноября. Участники знакомятся с деятельностью представительных органов, изучают практики публичного управления, цифровые решения, работу в правовой, социальной, земельной и имущественной сферах, а также подходы к сохранению культурного наследия.