Татарстан поделился опытом правовой интеграции на заседании в Симферополе

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Заседание комиссии Совета законодателей России, посвященное интеграции новых субъектов в правовую систему страны, прошло в Государственном Совете Республики Крым в Симферополе. Участники обсудили вопросы сближения законодательства, включения новых регионов в единое правовое и экономическое пространство, а также обменялись практиками межпарламентского взаимодействия. О подходах Татарстана рассказал заместитель председателя Государственного Совета республики Юрий Камалтынов, сообщает пресс-служба.

Он передал участникам встречи приветствие от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Почетного председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, депутатов и правительства региона. Камалтынов отметил, что политико-правовая интеграция – сложный процесс, и напомнил опыт 1990-х годов, когда выстраивались отношения между федеральным центром и Татарстаном.

По его словам, после принятия Конституции России в 1993 году правовое поле было недостаточно сформировано, и республика в ряде сфер действовала на опережение, определяя собственные законодательные подходы там, где федеральные нормы еще не были закреплены.

Впоследствии, вплоть до 2009 года, Татарстан последовательно интегрировался в единое правовое пространство, и именно этот опыт, как отметил Камалтынов со ссылкой на позицию Президента России Владимира Путина, позволил региону стать опорным для страны. Он подчеркнул, что республика готова делиться наработками с новыми субъектами.

Отдельно Камалтынов остановился на теме предстоящих выборов в Государственную Думу девятого созыва. Он отметил, что для новых регионов такая кампания пройдет впервые, тогда как в Татарстане накоплен значительный опыт, которым республика готова поделиться.

По его словам, депутаты Госдумы от Татарстана рассматриваются не просто как представители региона, а как активные проводники его интересов на федеральном уровне. Каждый из них закреплен за конкретными федеральными программами и работает над участием республики в них под контролем руководства региона, взаимодействуя с исполнительной властью.

Он также подчеркнул, что в Татарстане выстроена система межфракционного взаимодействия депутатов всех уровней – от федерального до муниципального, которая эффективно работает на практике. Отдельное внимание было уделено развитию межпарламентских связей.

Камалтынов напомнил, что в 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Татарстана и Крыма, а в декабре 2025 года – аналогичное соглашение с Народным советом Донецкой Народной Республики. По его словам, республика готова и дальше делиться опытом, в том числе в части мониторинга законодательства и проведения совместных мероприятий.

Он также напомнил, что Татарстан одним из первых поддержал изменения 2014 и 2022 годов, в результате которых Крым и Севастополь, а затем Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после проведения референдумов.

В настоящее время республика участвует в восстановлении новых территорий. За Татарстаном закреплены Лисичанск и Рубежное. С 2023 года там отремонтированы и введены в эксплуатацию два многофункциональных центра, центральные районные больницы в Лисичанске и Рубежном, их пищеблоки, два детских сада, четыре школы, спортивная школа и детская школа искусств.

Также закрыт тепловой контур в 186 многоквартирных домах. Татарстан регулярно направляет строительные материалы для ремонта объектов, а также командирует специалистов для оказания медицинской помощи, поставляет лекарства и медицинские изделия.