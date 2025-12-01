Татарстан поделился опытом поддержки добровольчества на форуме волонтеров Подмосковья

Фото: Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ

Успешные практики АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» представили на итоговом добровольческом форуме «Волонтеры Подмосковья».

Мероприятие, объединившее 500 подмосковных активистов, прошло при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба татарстанского центра.

Одним из ключевых спикеров деловой программы форума стала заместитель исполнительного директора и руководитель сектора по работе с территориями Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Гузель Ганиева. Она поделилась с коллегами из разных регионов уникальным опытом Татарстана по поддержке добровольчества через работу со СМИ.

Исполнительный директор татарстанского добровольческого центра Айрат Мубаракшин обратил внимание на значимость такого профессионального диалога.

«Для нас большая честь, что опыт нашей республики был востребован на такой масштабной федеральной площадке. Мы всегда открыты к обмену практиками, и очень приятно, что представитель нашей команды – Гузель Ганиева представила коллегам один из наших флагманских проектов – республиканский конкурс для СМИ «Добро в Эфире», – заметил он.

По мнению Мубаракшина, подобные форумы – это отличная возможность не только рассказать о собственных наработках, но и перенять лучший опыт у волонтерского сообщества всей страны.

На форуме Ганиева подробно рассказала о механике конкурса «Добро в Эфире», который проводится уже в пятый раз при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В этом году конкурс включает 11 номинаций, среди которых появились и новые: «Лучший сюжет об инклюзивном добровольчестве» и специальная номинация «Лучший сюжет о добровольце специальной военной операции». Победители получают денежные сертификаты на приобретение профессионального оборудования.

Форум «Волонтеры Подмосковья» стал масштабной площадкой для обмена лучшими практиками, объединив кураторов волонтерских штабов, представителей ресурсных центров, руководителей «Добро.Центров» и активистов ведущих добровольческих организаций. Программа включила стратегические сессии, тренинги, мастер-классы и паблик-ток с известными общественными деятелями. Завершился форум церемонией награждения волонтеров и праздничным концертом.

Мероприятие было организовано в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

