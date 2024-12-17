Татарстан поделил место с Московской областью в топе востребованных турнаправлений

Татарстан занял 4 место в рейтинге самых востребованных туристических направлений в России в 2024-м. На республику пришлось 3,5% от всех бронирований, пишет ТАСС.

Первое место в данном топе занял Краснодарский край (20,5% от всех бронирований). На второе место попала Москва (18,8%), а замкнул «тройку лидеров» Санкт-Петербург (13,4%). К слову, четвертое место с Татарстаном разделила Московская область (также 3,5%), а пятое место занял Ставропольский край (2,6%).

На 6-10 местах этого туррейтинга оказались Крым (2,4%), Свердловская (1,9%), Калининградская (1,7%), Нижегородская (1,5%), Новосибирская (1,4%) области.

Также эксперты Российского туристического союза (РТС) выдели по востребованности у путешественников такие регионы, как Ярославская область (1,3%), Приморский край (1,2%), Ростовская (1,2%) и Тюменская (1%) области.

В целом по России, согласно статистике РСТ, количество бронирований туров и отелей «внутри РФ» в 2024-м увеличилось на 16,1% в сравнении с 2023 годом. По словам президента союза Ильи Уманского, результаты текущего года были действительно высокими и в целом по данному критерию мы «идем на рекорд».

«В прошлом году мы уже превзошли показатели доковидного 2019 года, а в этом году продолжаем наращивать динамику путешествий по нашей стране», - объяснил спикер.