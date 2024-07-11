Татарстан поддержит предложение о запрете строительства маленьких квартир

В будущем в Татарстане могут ввести запрет на строительство маленьких квартир, заявил на международной выставке «Стройка» в Казани замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

«Мы будем подчиняться решению Минстроя Российской Федерации, который сегодня готовит предложение, что квартир меньше чем 28 кв. метров не может быть в продаже. Ограничение мы, безусловно, будем совместно с нашими девелоперами соблюдать», — цитирует его РБК.

Как уточнил руководитель федерального портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик, в настоящее время такой запрет уже вводится в Москве. Решение по регионам будут принимать местные власти.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина полагает, что решать этот вопрос должен рынок.

Ситуация с площадью строящегося жилья в Казани сейчас лучше, чем в других субъектах, поделилась менеджер по работе с клиентами Циан Наталья Степанова. Так, можно встретить на рынке предложения квартир площадью 9 квадратных метров, которые появились из-за дробления существующих метражей.