Татарстан поддержит Лисичанск с восстановлением водоснабжения, зданий и дорог

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В процессе рабочей поездки в Москву и.о. главы администрации Лисичанска Андрей Скорый встретился с депутатом Госдумы Айратом Фарраховым. В процессе встречи обсуждались вопросы водоснабжения, электросетей, восстановления зданий и ремонта дорог в Лисичанске. Депутат пообещал оказать всестороннюю поддержку городу, сообщает «Вестник Лисичанска».

По словам депутата, финансовый аспект восстановления городов, это лишь часть работы. Ведется она в основном федеральным центром, который занимается выплатами пособий, пенсий и зарплат, а также дает возможности для компаний получить стартовый капитал.

При этом Фаррахов отметил, что важно уметь организовывать работу и создавать команду, а также принимать законы, которые обеспечат эффективное правоприменение.

«Именно этот опыт чрезвычайно важен, татарстанский. Посмотрите, как в Татарстане работа организована по малому и среднему предпринимательству. Это постоянная серьезная работа. Как работа организована со свободными экономическими зонами – «Алабуга», «Химград», промпарками. У нас есть проблемы, в том числе и с промпарками своими, но этот опыт преодоления чрезвычайно важен», – объяснил Айрат Фаррахов.

Кроме того, состоялась встреча с председателем региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Москвы» Фаритом Фарисовым.

Отмечается, что в апреле автономия татар Москвы, Благотворительный фонд «Закят» и Духовное управление мусульман Москвы при поддержке ООБФ «Российский детский фонд» объединили усилия, чтобы у маленьких лисичан было все необходимое: одежда, обувь и школьные принадлежности.

Была объявлена благотворительная акция «Дети Лисичанска», по итогам которой Фарит Фарисов прибыл в Лисичанск, доставив новую одежду для детей, канцтовары, сладкие наборы и пасхальные куличи. В город привезли более 10 тонн груза для 1600 детей.