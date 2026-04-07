Татарстан поддержал турнир по вольной борьбе в Луганске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан поддержала проведение III Республиканского турнира по вольной борьбе на Кубок мастера спорта СССР Виктора Шкодюка, который состоится 10-11 апреля этого года в Луганске.

Для награждения победителей передан комплект из 50 кубков, что стало продолжением работы по восстановлению спортивной инфраструктуры в подшефном РТ городе Лисичанске. При содействии Татарстана в городе была восстановлена детско-юношеская спортивная школа, где возобновлена подготовка борцов.

Организатор турнира, руководитель отделения вольной борьбы и директор филиала Федерации спортивной борьбы ЛНР в Лисичанске Никита Пащенко поблагодарил депутата Совета города Мензелинска Эдуарда Ягафарова за поддержку развития вольной борьбы в городе на Луганщине.

«После восстановления зала детско-юношеской спортивной школы у нас появилась возможность полноценно тренировать спортсменов – в этом году на турнир планируем заявить более 40 человек. Этот турнир для нас особенный: он посвящен Виктору Михайловичу Шкодюку, который много лет работал тренером в Лисичанске и воспитал не одно поколение борцов. Я его ученик, и сегодня его воспитанники продолжают выступать на высоком уровне», – сказал Пащенко.

Ожидается, что в турнире примут участие более 300 спортсменов, в том числе около 40 представителей Лисичанска.

Организаторами турнира выступают Федерация спортивной борьбы Луганской Народной Республики и Министерство спорта ЛНР при содействии Министерства внутренних дел ЛНР и Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд.