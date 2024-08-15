Татарстан подаст заявку в федеральный проект ремонта техникумов и общежитий

В июле был запущен федеральный проект ремонта колледжей и техникумов и их общежитий. Сейчас Татарстан готовит заявку на участие в нем образовательных учреждений республики. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«Такие востребованные сегодня образовательные организации, как технический колледж имени Поташова в Челнах, Казанский авиационно-технический колледж, Казанский нефтехимический колледж, Зеленодольский судостроительный колледж и ряд других вообще не имеют общежитий», – сказал министр образования и науки.

По его словам, федеральный проект не предполагает строительство учреждений среднего профобразования или общежитий для них. «Мы совместно с заинтересованными министерствами готовы внести предложения по строительству общежитий для наших образовательных организаций», – подчеркнул Хадиуллин.

Он отметил, в республике с 2020 года реализуется программа капитального ремонта общежитий профессиональных образовательных организаций. За три года обновлено восемь объектов. В этом году комплексный капремонт пройдет еще в трех общежитиях колледжей и техникумов.