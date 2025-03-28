Татарстан подаст 16 заявок на конкурс лучших проектов городской среды

Татарстан подаст 16 заявок на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды, сообщило Министерство строительства и ЖКХ республики. В 2025 году конкурсные условия были расширены, и теперь заявки могут подавать не только малые города и исторические поселения, но также села, поселки городского типа и города с населением до 300 тысяч человек.

С момента начала конкурса в 2018 году регионы получили возможность привлечь федеральные средства для развития общественных пространств. Татарстан уже привлек 3,46 миллиарда рублей грантов, благодаря которым было улучшено 49 общественных объектов в 23 населенных пунктах. Будут реализованы семь проектов-победителей 2023 года в Зеленодольске, Чистополе, Менделеевске, Арске, Агрызе, Иннополисе и Свияжске. В 2025 году республика впервые представит комплексные проекты для 12 территорий, включая развитие парков, улиц и набережных.

Некоторые проекты, которые не смогли победить в прошлом году, будут повторно поданы на конкурс, такие как благоустройство улицы Ленина в Бугульме и создание Центрального парка в Азнакаево. Эти проекты будут представлены в различных категориях, включая благоустройство городов с населением до 50 тысяч человек, где предусмотрены площади и парки для общественного пользования.

Предложения по улучшению территорий были собраны на основе голосования жителей, которое проводилось с 28 февраля по 10 марта 2025 года. Подача заявок завершится 1 июня, а итоги конкурса будут подведены в августе.

В конкурсе поучаствуют Нижнекамск, Аксубаево, Алексеевское, Высокая Гора, Новошешминск, Тюлячи, Черемшан, Азнакаево, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Кукмор, Лениногорск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши.

Минстрой РФ ранее сообщил о внесении изменений в правила проведения Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Эти изменения направлены на расширение участия большего числа городов и населенных пунктов в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь в два раза больше населенных пунктов смогут претендовать на улучшение условий для своих жителей.