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Татарстан подарит школам Лисичанска современные спортзалы и столовые
Благодаря Татарстану образовательные учреждения Лисичанска по своему внутреннему содержанию будут соответствовать уровню российских. Восстанавливая социальные объекты, шеф-регион уделяет особое внимание как качеству ремонта в целом, так и тому, в каких условиях дети и подростки будут питаться и заниматься физической культурой.
Столовые и спортивные залы обновленных лисичанских школ будут кардинально отличаться от того состояния, в котором они пребывали до вхождения города в состав РФ. После завершения работ, которыми предусмотрено полное обновление покрытий пола, оконных проемов, систем отопления, вентиляции и электропроводки, спортивные залы и школьные кафе, оснастят самым современным оборудованием.
Восстановление образовательных учреждений Лисичанска на личном контроле держит вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Он посетил один из объектов и ознакомился с ходом работ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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