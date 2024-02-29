Татарстан подарит школам Лисичанска современные спортзалы и столовые

Благодаря Татарстану образовательные учреждения Лисичанска по своему внутреннему содержанию будут соответствовать уровню российских. Восстанавливая социальные объекты, шеф-регион уделяет особое внимание как качеству ремонта в целом, так и тому, в каких условиях дети и подростки будут питаться и заниматься физической культурой.

Фото: © «Татар-информ»

Столовые и спортивные залы обновленных лисичанских школ будут кардинально отличаться от того состояния, в котором они пребывали до вхождения города в состав РФ. После завершения работ, которыми предусмотрено полное обновление покрытий пола, оконных проемов, систем отопления, вентиляции и электропроводки, спортивные залы и школьные кафе, оснастят самым современным оборудованием.

Фото: © «Татар-информ»

Восстановление образовательных учреждений Лисичанска на личном контроле держит вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Он посетил один из объектов и ознакомился с ходом работ.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.