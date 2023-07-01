Татарстан подарил Кузбассу Татарское подворье, изготовленное к Сабантую

Деревянные постройки «Татарское подворье», изготовленные мастерами Татарстана для Сабантуя в Кемерове, станут подарком для местной татарской национально-культурной автономии.

«Рядом с мечетью города Кемерово автономии выделен земельный участок. Подворья будут установлены там. Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев договорились об этом», — сказал первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев.

В 2021 году изготовленное специально для Шахтерского Сабантуя в Кемерово подворье после праздника было установлено в музее-заповеднике «Томская писаница».

На Московской площади города Кемерово проходят XXIII Федеральный сабантуй и III Международный Шахтерский Сабантуй. Праздничные мероприятия стартовали еще 15 июня, всего в течение «недели Сабантуя» запланированы более 160 событий. В торжествах принимают участие делегации из 24 регионов России.

На открытии Сабантуя Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия» Кемеровской области микроавтобус. Награду вручили руководителю организации Тагиру Бикчентаеву.

Также батыру Сабантуя будет вручен подарок Раиса Республики Татарстан — автомобиль «Лада Гранта».