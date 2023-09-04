Татарстан подарил более 2,5 тыс. школьных наборов детям из ЛНР

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В рамках акции «Помоги собраться в школу» Татарстан передал 2 570 школьных ранцев с канцелярскими принадлежностями детям из ЛНР. Об этом сообщает татарстанское территориальное отделение партии «Единая Россия».

«Ребята получили все самое необходимое для учебы: портфели, тетради, альбомы, краски, карандаши, ручки, линейки, фломастеры и многое другое. Каждый портфель укомплектован школьными принадлежностями, соответствующими возрасту детей», — рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Она отметила, что акция проводится в Татарстане с 2007 года по инициативе республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, партии «Единая Россия» и поддержке Раиса Рустама Минниханова. Всего в этом году оказана помощь 9 424 первоклассникам.