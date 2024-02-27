Татарстан подключил к теплу одну из ремонтируемых школ Лисичанска

Благодаря Республике Татарстан в Лисичанске подано тепло в еще один социальный объект.

Подрядная организация шефа-региона провела полную замену теплотрассы. В общей сложности было проложено 540 метров труб. Система отопления внутри образовательного учреждения восстановлена в рамках капитального ремонта, который также выполняется Татарстаном.

Фото: © «Татар-информ»

Работы на объекте продолжаются. Благодаря поданному теплу, рабочие смогут более качественно и в более короткие сроки выполнить внутреннюю отделку помещений.

Ход работ на объекте курирует лично вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого