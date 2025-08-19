Татарстан подал 16 заявок на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды
Татарстан подал 16 заявок на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина на брифинге. В 2025 году конкурсные условия были расширены: теперь участвовать могут не только малые города и исторические поселения, но также села, поселки городского типа и города с населением до 300 тысяч человек.
«Естественно, я думаю, что не получится всем 16 проектам победить, но тем не менее, раз уж есть конкурс, есть возможность участия, мы это участие принимаем», – сказала Зинатуллина.
В категории городов с населением от 100 до 300 тыс. человек Татарстан подал две заявки: парк «Семья» в Нижнекамске – главное общественное пространство города – и реорганизация территории центрального больничного городка в Альметьевске. По словам Зинатуллиной, а проекте обновления ЦРБ особое внимание уделили безопасности и удобству пациентов.
«Несколько раз мы бывали на территории, и знаете, самое такое волнительное и то, на что хочется моментально отреагировать, – это когда мимо тебя проходят пациенты в поликлинику, мать держит ребенка за руку и говорит: "Здесь небезопасно, держись ко мне поближе, пожалуйста"», – сказала Зинатуллина.
«Человек приходит лечиться или оздоравливаться, он уже находится в сложном эмоциональном состоянии, независимо от того, сопровождает ли кого-то или сам является пациентом. Но та среда, которая окружает сейчас наши лечебные территории, она, конечно, удручающая», – добавила она.
В числе инициатив – благоустройство прилегающих территорий к Дому культуры в Елабуге и к центру «Космос» в Лениногорске.
«Честно, самыми трепетными заявками для меня являются города и села с населением до 5 тыс. человек, такие как Тюлячи и Новошешминск. Здесь мы работаем с центральными улицами и ключевыми общественными пространствами, которые ежедневно обслуживают жителей и обеспечивают транзит», – подчеркнула Зинатуллина.
С момента начала конкурса в 2018 году Татарстан привлек 3,46 млрд рублей федеральных грантов, благодаря которым было благоустроено 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах. В 2025 году республика впервые представит комплексные проекты для 12 территорий, включая развитие парков, улиц и набережных, а некоторые прошлогодние проекты, не победившие в конкурсе, будут поданы повторно.