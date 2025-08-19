Татарстан подал 16 заявок на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина на брифинге. В 2025 году конкурсные условия были расширены: теперь участвовать могут не только малые города и исторические поселения, но также села, поселки городского типа и города с населением до 300 тысяч человек.

«Естественно, я думаю, что не получится всем 16 проектам победить, но тем не менее, раз уж есть конкурс, есть возможность участия, мы это участие принимаем», – сказала Зинатуллина.

В категории городов с населением от 100 до 300 тыс. человек Татарстан подал две заявки: парк «Семья» в Нижнекамске – главное общественное пространство города – и реорганизация территории центрального больничного городка в Альметьевске. По словам Зинатуллиной, а проекте обновления ЦРБ особое внимание уделили безопасности и удобству пациентов.

«Несколько раз мы бывали на территории, и знаете, самое такое волнительное и то, на что хочется моментально отреагировать, – это когда мимо тебя проходят пациенты в поликлинику, мать держит ребенка за руку и говорит: "Здесь небезопасно, держись ко мне поближе, пожалуйста"», – сказала Зинатуллина.

«Человек приходит лечиться или оздоравливаться, он уже находится в сложном эмоциональном состоянии, независимо от того, сопровождает ли кого-то или сам является пациентом. Но та среда, которая окружает сейчас наши лечебные территории, она, конечно, удручающая», – добавила она.

В числе инициатив – благоустройство прилегающих территорий к Дому культуры в Елабуге и к центру «Космос» в Лениногорске.

«Честно, самыми трепетными заявками для меня являются города и села с населением до 5 тыс. человек, такие как Тюлячи и Новошешминск. Здесь мы работаем с центральными улицами и ключевыми общественными пространствами, которые ежедневно обслуживают жителей и обеспечивают транзит», – подчеркнула Зинатуллина.

С момента начала конкурса в 2018 году Татарстан привлек 3,46 млрд рублей федеральных грантов, благодаря которым было благоустроено 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах. В 2025 году республика впервые представит комплексные проекты для 12 территорий, включая развитие парков, улиц и набережных, а некоторые прошлогодние проекты, не победившие в конкурсе, будут поданы повторно.