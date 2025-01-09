Татарстан под контролем Россельхознадзора экспортировал 117 тыс. тонн зерна

Из Татарстана в прошлом году под контролем Управления Россельхознадзора по РТ экспортировано около 117 тыс. тонн зерна в 21 страну. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В прошлом году в Китай было отправлено 3,5 тыс. тонн зерновой продукции, что на 40% больше, чем в 2023 году. Впервые было отгружено 2 тыс. тонн пшеницы», – рассказал он.

Галеев добавил, что из других регионов России в управление поступили письма о том, что в татарстанском зерне были обнаружены сорные, но не карантинные растения. «Но для некоторых стран эти растения могут быть карантинными объектами. Это нужно учитывать при экспорте», – подчеркнул он.

По словам руководителя ведомства, на полях Татарстана встречаются такие карантинные растения, как амброзия трехраздельная, повилика и картофельная нематода.

«Для многих стран, куда мы хотели бы экспортировать свою зерновую продукцию, они тоже являются карантинными объектами. В этом году установлено 20 зон карантинных растений в четырех районах на площади около 8 тыс. га. Особую обеспокоенность вызывает появление амброзии в Дрожжановском районе. До этого ее там не было», – отметил он.