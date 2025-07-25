Татарстан почти вдвое нарастил поставки сельхозпродукции в Китай

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объем поставок зерна из Татарстана в Китай стремительно растет. Доля КНР в общем объеме экспорта сельхозпродукции за год выросла с 7% в первом полугодии 2024-го до 13,5% в первом полугодии 2025-го. Об этом сообщают организаторы события со ссылкой на данные Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК») в Татарстане.

«Из общения с татарстанскими экспортерами мы поняли, что на второе полугодие у них оптимистичные прогнозы. В целом во втором полугодии объемы экспорта всегда выше. Бизнес заинтересован в экспорте продукции в Китай. Прежде всего играет роль ценовой фактор – поставлять продукцию в эту страну выгодно. Если предприятие поставляет продукцию на экспорт в Китай, это может повысить уровень доверия к нему, например, со стороны крупных холдингов и не только. Поскольку, повторюсь, требования к иностранной продукции в КНР очень высокие», – заметила директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Татьяна Менликиева.

В первом полугодии прошлого года татарстанские сельхозпроизводители отгрузили в Китай более 3,8 тыс. тонн зерна (ячменя), 65 тонн муки и более 5,1 тыс. тонн растительного масла. А в этом году за аналогичный период в КНР отправили 2,7 тыс. тонн овса, 9,5 тыс. тонн растительного масла и 195 тонн муки. При этом наибольшую долю по итогам первого полугодия 2025 года в экспортных поставках из Татарстана заняли овес и горох.

Расширилась и линейка поставляемой в Китай продукции. Если годом ранее туда отгружали только ячмень и муку, то в текущем году эти товары дополнили масличные и бобовые культуры. В частности, на экспорт ушло более 3,5 тыс. тонн продовольственного гороха, по 0,4 тыс. тонн рапса и семян подсолнечника, почти 2 тыс. тонн льна. Также экспортировалась продукция переработки зерна – свекловичный жом (более 5,2 тыс. тонн). Поставки муки выросли втрое, растительного масла – почти на 88%.

На III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сельскому хозяйству будут посвящены две сессии.

Первая, организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, будет называться «Партнерство в области сельского хозяйства: российско-китайские перспективы». Вторая, «Выход экспортоориентированных компаний на рынок КНР», будет организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18–19 августа 2025 года. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что в прошлом году мероприятие собрало более 10 тыс. человек из 36 стран. «Мы очень благодарны китайским регионам – 27 китайских регионов было представлено», – подчеркивал он.

С более подробной информацией и программой форума можно ознакомиться на сайте: russiachinaforum.com

Оператором по подготовке и проведению форума «РОСТКИ» выступает АНО «Дирекция международных программ».